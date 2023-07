Sua auto intralcia il traffico, denunciato per patente falsa

Un cinese ha Prato, per non farsi controllare dai vigili urbani la patente, che era falsa, ha preferito assistere alla rimozione del suo veicolo lasciato in divieto di sosta e col motore acceso in via Pistoiese e poi andare a riprenderlo alla depositeria comunale pagando multa e carroattrezzi. L'uomo è stato denunciato. Una pattuglia di motociclisti della polizia municipale era rimasta insospettita dall'atteggiamento, anche perché l'auto era stata lasciata ad intralciare il traffico e i pedoni, però nonostante la loro presenza nessuno si faceva avanti. Dopo la rimozione, la pattuglia è andata alla depositeria comunale per verificare se ci fosse un seguito. E infatti il proprietario pochi minuti dopo si è presentato per reclamare la sua restituzione. Gli agenti lo hanno fermato e lo hanno riconosciuto come uno dei 'curiosi' in via Pistoiese. Al controllo, ha mostrato agli agenti un patente di guida falsificata. E' stato così accompagnato presso il Comando di piazza Macelli e denunciato per produzione ed uso di atto falso, oltre che sanzionato per la guida senza patente con il fermo del veicolo, il tutto oltre alle spese per la rimozione e la multa per la sosta sul marciapiede.