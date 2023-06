Corte federale tedesca abbassa requisiti per cause auto diesel

La Corte Federale di Giustizia tedesca ha abbassato significativamente i termini per cui gli acquirenti di veicoli diesel in Germania possano ottenere un risarcimento danni, ad esempio in merito al caso della "finestra termica", nel caso la loro macchina non sia più regolamentare.

Le case automobilistiche, infatti, dovranno pagare anche se hanno agito per negligenza.

Dei proprietari di auto avevano citato in giudizio Audi, Mercedes-Benz e Volkswagen. Lo riporta Tagesschau, che sottolinea come resti aperto che cosa la decisione della Corte possa significare nei singoli casi. Come segnala Handelsblatt, tuttavia, è ora possibile una "ondata di cause".