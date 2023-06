Tridente è il programma di membership firmato Maserati

Si chiama Tridente il primo programma di membership presentato da Maserati e che consentirà ad appassionati e clienti di accedere a contenuti editoriali esclusivi, diari di viaggio selezionati, anteprime di nuove collezioni di prodotti ed esperienze su misura, ispirate al lusso italiano di Maserati.

Come prima iniziativa di fidelizzazione integrata di Maserati, sono stati inseriti nell'app Tridente cinque temi, dalla narrazione editoriale alle esclusive Maserati, passando per incontri culturali, esperienze di guida selezionate ed eventi internazionali. L'unico requisito per entrare nel club è essere un appassionato del marchio italiano.

Maserati Tridente propone tre gradi di membership che corrispondono a diversi livelli di brand loyalty, ovvero un livello Blu per tutti i fan del Tridente e gli appassionati di auto, un livello Platinum per i clienti Maserati, inclusi quelli che possiedono una GranTurismo, una Mc20 o una Mc20 Cielo spyder, mentre Diamond è il livello più esclusivo, accessibile solo ai proprietari di Project24, la supersportiva in edizione limitata, o ai collezionisti della performante Maserati Gt2.

Mentre i soci Maserati Tridente Blu hanno accesso a contenuti editoriali esclusivi sull'app e ad anteprime su collezioni speciali di merchandising, i soci Platinum possono svolgere tour privati dello stabilimento di Modena, ricevere accessori originali personalizzati, inviti a esperienze culturali locali, diari di viaggio selezionati sui percorsi più panoramici del mondo e beneficiare di anteprime per collezioni di auto in edizione limitata. Per i soci Diamond, Maserati offre anche una selezione esclusiva di esperienze di lusso quali una consulenza privata Fuoriserie con il responsabile del design Klaus Busse, per personalizzare la propria auto, un viaggio a bordo di un'auto d'epoca Maserati e inviti a eventi sportivi e racing di livello mondiale come un e-Prix di Formula E o la Monterey Car Week.

"Il lusso è sempre più legato alle esperienze - ha commentato Davide Grasso, Ceo di Maserati - e il nostro ruolo, oltre a garantire l'eccellente qualità delle nostre auto, è quello di creare con passione e creatività esperienze che immergano i consumatori nel nostro patrimonio italiano fatto di prestazioni, innovazione e design".

Mentre l'app Tridente Maserati è già disponibile tramite App Store e Google Play Store in Italia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Austria, Francia, Belgio, Olanda, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, il più ampio programma di membership Tridente, dopo il suo esordio in Italia come mercato pilota e in Cina, sarà esteso al Nord America nella seconda metà del 2023 e disponibile nel resto d'Europa e in Asia nel 2024.