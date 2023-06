Tutte le mattine contromano, fermato e multato nel Parmense

Quasi tutte le mattine all'alba percorreva un tratto contromano con il suo furgone scuro, nel paese di Traversetolo, in provincia di Parma, transitando davanti al municipio. Nei giorni scorsi l'abitudine del ventenne è stata interrotta da un controllo della polizia locale dell'Unione Pedemontana: un cittadino ha chiamato la centrale segnalando il comportamento dell'automobilista e alle 5.30 una pattuglia si è piazzata in piazza Vittorio Veneto, luogo di passaggio: quindici minuti dopo il giovane è effettivamente passato, è stato fermato e multato con 167 euro, oltre a perdere otto punti della patente.

"Ringrazio il comandante Vito Norcia e gli agenti che si sono resi prontamente disponibili ad effettuare il servizio straordinario che ha consentito di fermare quest'uomo - dice il sindaco di Traversetolo Simone Dall'Orto - Un uomo che ha dimostrato una totale mancanza di rispetto nei confronti delle regole, mettendo in pericolo altre persone. E ringrazio anche i cittadini che lo hanno segnalato, dimostrando, al contrario del protagonista di questa brutta storia, un alto senso civico".