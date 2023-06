MiMo, inaugurazione all'insegna dell'elettrico

La forte spinta dell'elettrico, ma non solo: la terza edizione del Mimo, in autodromo nazionale a Monza, si è aperta con una forte caratterizzazione della propulsione elettrica, ma non soltanto. Di certo è questo il biglietto da visita della nuova frontiera della mobilità e dell'investimento della maggior parte dei 34 espositori che hanno inaugurato la kermesse monzese, tra rari esemplari delle singole marche e test drive aperti al pubblico. Riflettori puntati anche sulle Indy autonomous challenge a guida autonoma, per la prima volta in Europa, e supercar in pista. Con tanto di parata in pista del gommone della traversata atlantica, ma anche esibizioni e presentazioni di nuovi modelli come quello della Sedan di Aehra. Presente anche un allestimento di Sport e salute, con possibilità di pratica sportiva di differenti discipline, e spazio anche a videogiochi e simulazioni al virtuale. Il Mimo 2023 proseguirà anche nelle giornate di sabato e domenica, 18 giugno.