Anfia: tanti temi nell'Assemblea pubblica del 2023

Nel corso dell’Assemblea pubblica dell’Anfia 2023, in programma a Roma, nella giornata del 20 giugno, le strategie, le politiche industriali e le misure già applicate per far fronte alla transizione tecnologica ed energetica dell'industria automotive in Italia, Francia e Polonia, saranno al centro del dibattito nel corso di una tavola rotonda. In pratica, si andrà ad analizzare in che modo ogni Paese sta affrontando la transizione ecologica, scoprendo le novità in arrivo su questa tematica, alla luce della situazione dell’industria automobilistica nelle 3 nazioni, sia a livello di trend di produzione di veicoli, che dello stato di salute della componentistica locale.

Tutto questo, in un contesto in cui c’è necessità di effettuare una transizione green nel settore dell’automotive che segua la transizione energetica in atto nel Vecchio Continente, alla luce della necessità di incrementare la percentuale di energia rinnovabile in maniera coerente nei vari Paesi.

Durante l’assemblea verranno affrontati anche alcuni dossier relativi al mondo dell’auto europeo, come quello riguardante le Euro 7, o la riduzione di CO2 per i mezzi pesanti. In merito alla produzione automobilistica italiana, il 2022 ha visto la nostra nazione retrocedere dal settimo all’ottavo posto in Europa, con un calo di 270 mila unità rispetto al 2017. Confrontando i dati nazionali con il 2021, il mercato di auto elettriche paese nel 2022 è sceso del 26,9% e quello delle ibride plug-in è calato del 6,2%, mentre sono cresciute le percentuali di vendita delle mild hybrid del 6,4% e delle auto alimentate ad idrogeno, con un + 10%.

Spostando lo sguardo su ciò che sta accadendo in Polonia, nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2023, le vendite di auto elettriche sono in crescita del 75%, di quelle a idrogeno del 52%, le ibride plug-in del 24% e le ibride del 23%. Nello stesso arco temporale, inoltre, le vendite dei veicoli commerciali leggeri a batteria in territorio polacco sono lievitate del 139%.