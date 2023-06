Al MiMo la Tesla Hot Wheels, Model 3 in versione giocattolo

Alla Tesla Model 3 mancava quel tocco di spensieratezza che cercano i bambini. La Tesla Hot Wheels nasce per accontentarli ed è stata realizzata da Motor1.com e InsideEVs per intrattenere il pubblico degli appassionati più piccoli che visiteranno il Mimo dal 16 al 18 giugno. Il progetto di "toy-tuning" riprende la mitica livrea Hot Wheels ed è stato curato da Tittarelli Luxury Custom, azienda di car custom romana. Per realizzare questa one off su base Tesla Model 3 si è partiti dai colori classici delle Hot Wheels. Su uno sfondo blu anodizzato satinato è stata ricreata una livrea grafica che rimanda ai modellini più vintage, in bianco e arancio, con un motivo geometrico spezzato solo dal tribale che occupa tutta la parte alta del profilo.



"I bambini adorano le auto elettriche perché ci giocano da sempre. Sono proprio le nuove generazioni che spingeranno il mondo alla transizione ecologica della mobilità. Ci vorrà tempo perché non è facile rieducare noi adulti, anzi, forse per cambiare alcune convinzioni avremmo bisogno di tornare un po' bambini. Magari guidando un Tesla Hot Wheels!" spiega Alessandro Lago, direttore di Motor1.com. "Siamo emozionati di prendere parte, al fianco di Motor1.com, alla terza edizione di Mimo. Hot Wheels è ormai parte della cultura dei motori: il brand, infatti, negli anni si è evoluto e ha superato la dimensione del giocattolo, diventando a tutti gli effetti un lifestyle brand che trascende le generazioni e risveglia il challenger spirit non solo nei più piccoli, ma soprattutto negli adulti" aggiunge Anna Laura Siracusa, responsabile Marketing e Digital di Mattel Italy.