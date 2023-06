"Incontro a Roma con Elon Musk. Abbiamo parlato di automotive ed aerospazio, settori dove l'Italia dispone di manodopera e tecnologia all'avanguardia. Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali". Lo scrive in un tweet il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani postando una foto del colloquio di stamattina a Palazzo Chigi.