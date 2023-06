Pichetto, 'sulla mobilità la via è l'elettrico, ma non solo'

L'elettrico è la soluzione principale per il futuro della mobilità ma non esclusivamente. E' quanto, in sintesi, ha spiegato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervistato da Sky tg24 dal Palazzo Reale di Milano. "Non c'e' un'unica soluzione. Sono convinto che 'l'autostrada' sia l'elettrico ma non credo che lo sia al 100%. Penso che ci debba esere una valutazione anche sull'idrogeno e sui biocarburanti. Non si può rimanere ingessati su una scelta, pur nella convinzione che il percorso principale sia quello", ha detto Pichetto commentando la posizione della Ue.