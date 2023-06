Dodge e RAM tra i protagonisti di MiMo 2023

I brand RAM e Dodge saranno tra i protagonisti al MiMo 2023. Da venerdì 16 a domenica 18, l'Autodromo Nazionale di Monza sarà il palcoscenico sul quale i due marchi proporranno alcune delle più recenti novità.

In scena ci saranno il RAM 1500 Trx Havoc Edition e Dodge Challenger Srt Hellcat, equipaggiate con il V8 Hemi capace di erogare 702 Cv sul 1500 Trx e 717 su Challenger. Gli show, perfette sintesi del Dna dei due marchi, avranno luogo a partire dalle 12,15 di venerdì 16 sul circuito.

"Siamo veramente orgogliosi - ha spiegato Domenico Gostoli, head of RAM & Dodge Brands Enlarged Europe - di contribuire attivamente a questa manifestazione, un evento speciale dedicato alle supercar, portando due show incredibili e inediti che sono assolutamente in linea con il Dna dei nostri brand". Presso due stand saranno disponibili per il pubblico sei modelli, tre per ciascuno dei marchi americani. Dodge si presenta al salone sottolineando l'anima grintosa del marchio e l'importanza delle performance fornite dai propri modelli di punta I riflettori saranno quindi puntati in particolare sul Dodge Challenger Srt Hellcat Widebody Jailbreak R/T, un modello di rara potenza che offre opzioni di personalizzazione illimitate agli appassionati. La vettura vanta un motore da 6.2 L V-8 sovralimentato da 717 Cv. Con il Dodge Challenger R/T il marchio americano vuole invece portare al grande pubblico di Monza un assaggio di storia: A Monza ci saranno poi anche il Dodge Durango R/T Plus Hemi Orange, il RAM 1500 Crew Cab Classic Warlock e il 1500 Crew Cab 4x4 Limited Black. La vera star sarà però il RAM 1500 Crew Cab 4x4 TRX Havoc, nella nuova ed esclusiva tonalità esterna Baja Yellow.