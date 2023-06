Stellantis e Hype insieme per taxi a idrogeno a Parigi

Stellantis e Hype hanno annunciato una partnership per la fornitura e la gestione di veicoli a idrogeno, il cui primo passo sarà la consegna, a partire dal 2023, di un primo lotto di 50 taxi Prm a zero emissioni a Parigi. Questi veicoli, che possono ospitare 5 passeggeri di cui uno su sedia a rotelle, o 6 passeggeri senza sedia a rotelle, sono stati appositamente adattati dalle versioni passeggeri dei veicoli Peugeot e-Expert e Citroën ë-Jumpy, prodotti nello stabilimento Stellantis di Hordain, nella regione francese di Hauts-de-France. Caratteristica di questi veicoli è quello di essere 'ibridi' 100% elettrici, composti da una batteria ricaricabile di dimensioni ragionevoli e da un sistema di celle a combustibile a idrogeno, che li rende la soluzione ideale per una distribuzione su larga scala. Hype sta creando un'organizzazione dedicata al servizio delle persone a mobilità ridotta, garantendo una disponibilità continua, un servizio su misura e di alta qualità, nonché un'applicazione di prenotazione ad accesso prioritario e una reportistica completa e dettagliata in tempo reale sull'utilizzo dei veicoli.

Nell'ambito della loro partnership, Stellantis e Hype avranno anche la possibilità di distribuire fino a 1000 taxi Prm a idrogeno entro la fine del 2024. Questi potenziali veicoli aggiuntivi sono legati all'ottenimento della licenza operativa di 'taxi Prm parigino', attualmente in fase di introduzione da parte delle autorità francesi. "Con questi veicoli - ha commentato Xavier Peugeot, direttore della divisione Lcv di Stellantis - Peugeot e-Expert Hydrogen e Citroën ë-Jumpy Hydrogen, siamo orgogliosi di rafforzare ancora di più la nostra leadership nel settore dei furgoni a zero emissioni, grazie alla nostra partnership con Hype, focalizzata sulle persone a mobilità ridotta".