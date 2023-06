Montezemolo, sul futuro dell'auto sono preoccupato

"Sul futuro dell'auto in Italia sono preoccupato". Lo ha detto Luca Cordero di Montezemolo al Festival dell'Innovazione de Il Foglio, in corso a Venezia.

Per passare all'elettrico secondo Montezemolo "il 2035 è troppo vicino" ed eventualmente "sarebbe da imporre in città per i mezzi pubblici. Per il resto sono per i carburanti green".

"Siamo l'ottavo Paese produttore di automobili - ha aggiunto - ma tutto viene deciso in Francia mentre le batterie le fanno in Germania, poi non abbiamo più l'elettronica dopo la chiusura della Marelli; in questo scenario preoccupa la filiera produttiva e per questa servono decisioni consone e veloci".