Autovie Venete, lavori in A28, modifiche alla circolazione

Prosegue il programma di ripavimentazioni di Autovie Venete con un intervento che riguarderà l'autostrada A28. Lo rende noto la concessionaria, spiegando che l'attività di manutenzione si svolgerà nel tratto tra Pordenone e Fontanafredda dove sarà attivato uno scambio di carreggiata tra le chilometriche 23+270 e 25+940. Lo scambio sarà in vigore dalle 04 di lunedì 12 giugno alle ore 24 di domenica 18 e comporterà la chiusura dello svincolo di Porcia in entrata e in uscita (direzione Conegliano). Pertanto - spiega Autovie - chi proviene da Portogruaro ed è diretto a Porcia potrà uscire a Pordenone Sud. Chi proviene da Porcia e dai paesi limitrofi ed è diretto a Conegliano potrà immettersi sulla A28 allo svincolo di Fontanafredda. Nell'occasione, Autovie potenzierà le indicazioni e i messaggi sui pannelli autostradali. Nessun problema per chi proviene da Conegliano, percorre la A28 e deve uscire a Porcia.