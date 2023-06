Federauto, non contrapporre bio-fuels e full electric

"È impossibile non constatare come a ogni passo in avanti fatto in Europa verso la neutralità tecnologica e quindi all'uso (anche dopo il 2035) dei biocarburanti a zero emissioni, corrisponda una parallela massiccia controffensiva mediatica a favore del full electric, improntata da un taglio ideologico più che ad oggettivi elementi utili ad una decisione valida che porti ad un percorso virtuoso". Lo afferma il vicepresidente di Federauto, con delega Trucks&Van, Massimo Artusi.

"Questa polarizzazione radicale - continua Artusi - non è il modo giusto per affrontare un tema decisivo come quello della decarbonizzazione dei trasporti. Così come sarebbe sciocco negare l'importanza che in determinati ambiti potrà avere l'alimentazione elettrica, lo è altrettanto riservare a questa il monopolio dell'autotrazione a fronte di altre soluzioni che, soprattutto nel ciclo completo di vita e da subito, si presentano meno impattanti sul clima e sulle persone e che, in particolare, si dimostrano idonee soprattutto per il settore dei veicoli più pesanti, come certificato da tutti gli studi indipendenti sul tema, a partire da quello recentissimo del Cluster Trasporti. Entrambe le strade sono ancora lunghe.

Percorrerle tutte e due è solo una questione di buonsenso e nella speranza che a queste se ne possano affiancare anche di nuove, oggi sconosciute, verso le quali sarà necessario essere neutrali e aperti nel valutarne l'impatto".