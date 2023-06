Brembo sarà partner ufficiale della 24 Ore di Le Mans

Brembo sarà per la prima volta partner ufficiale, in qualità di braking technology provider, della centesima edizione della storica 24 Ore di Le Mans. Questo grazie alle sue "avanzate tecnologie di frenata sviluppate appositamente per le esigenze di ogni team, pilota e vettura", spiega il gruppo.

"Siamo entusiasti di essere braking technology provider della 24 Ore di Le Mans, nell'anno del suo centenario. Brembo vanta una tradizione di quasi 50 anni nel motorsport e questa iconica gara rappresenta da sempre l'evento motoristico più seguito da tutti gli appassionati nel mondo", afferma Daniele Schillaci, amministratore delegato di Brembo. "Dalle Hypercar, ai prototipi - aggiunge - fino alle vetture Gt, anche quest'anno forniremo la maggior parte delle auto in una competizione che rappresenta per noi un laboratorio importante per studiare e affinare nuove soluzioni da trasferire poi sui veicoli stradali".

Per la gara in programma il 10 e 11 giugno 2023, Brembo sarà presente per il 35/o anno consecutivo come fornitore della maggior parte di vetture al via. L'attenzione dei tecnici Brembo, anche per questa edizione, si è concentrata nel trovare il migliore equilibrio tra leggerezza degli impianti frenanti, massimizzazione della rigidezza e garanzia di affidabilità, grazie soprattutto al fatto che il materiale d'attrito, se impiegato nelle corrette condizioni di utilizzo, dura per l'intera competizione, senza necessità di sostituzione.