Auto: Theometrics partner di Montermini nell'International GtOpen

Andrea Montermini è tornato nell'International GT Open al volante della Ferrari 488 GT3s curata da AFCorse condivisa con lo svizzero Gino Forgione.

Per il pluri campione modenese già driver F.1, si è concretizzata la partnership con Theometrics Global, il brand che fa capo all'imprenditore greco/americano Sam Stathis. Il chiaro messaggio del brand internazionale di riferimento per le tecnologie elettroniche d'avanguardia, di cui Montermini è promotore in pista, parla di aiuto concreto all'Ucraina.

Theometrics Global ed altri marchi dell'imprenditore di origine greca forniscono aiuti diretti con droni da ricognizione ed aiuti economici al paese che sta affrontando la guerra.

La partnership tra Montermini e Theometrics ha esordito ufficialmente al primo appuntamento dell'International GT Open in Portogallo a Portimao lo scorso 30 aprile. Nell'occasione dell'inizio della serie internazionale lo stesso Stathis ha dichiarato la volontà di offrire il massimo sostegno a realtà che auspicano al rilancio ed alla ripresa, ma anche a realtà che desiderano emergere grazie alle proprie potenzialità. Lo sguardo del magnate americano è volto verso progetti in fase di sviluppo nel nostro paese. "Amo essere molto diretto e pratico - afferma Stathis - la sfida sportiva ci affascina molto e condividerne lo spirito con un pilota come Montermini e con la Ferrari è certamente esaltante, quanto trasmettere i nostri messaggi di aiuto concreto verso realtà in rilancio ed in ripresa, entrambi sinonimi di sfida".

"Thoemtrics è sinonimo di dinamismo come nel carattere del suo ideatore - ha dichiarato Andrea Montermini - è estremamente motivante avere a fianco un brand prestigioso portatore di intensi valori imprenditoriali ed anche solidali.

L'International GT Open 2023 si presenta particolarmente entusiasmante dal punto di vista sportivo, con un livello di partecipanti decisamente alto, pertanto potremo contare su un congruo seguito nelle piene attese dei nostri partner"-.

Prossimo appuntamento a Spa Francorchamps nel week end 28 maggio.