Bmw torna con il suo lusso sostenibile al Festival di Cannes

Come giù nello scorso anno, anche nel 2023 Bmw riprenderà il ruolo di partner ufficiale del Festival di Cannes nel 2023 fornendo alla 76ma edizione del celebre festival e ad alcuni dei suoi partner ufficiali oltre 200 auto completamente elettriche o ibride plug-in, come la nuovissima XM.

Una premiere di tipo diverso ma egualmente emozionante attende i visitatori del festival del cinema al Port de Cannes: si tratta della innovativa imbarcazione The Icon sviluppata e costruita da Bmw in collaborazione con il produttore nautico Tyde. The Icon offre una mobilità sull'acqua senza emissioni e incarna una diversa interpretazione progressiva del lusso. Il design orientato al futuro è stato creato nello studio di Bmw Group Designworks.

Al Festival la divisione Bmw Films continuerà anche nel raccontare la sua tradizione nella produzione cinematografica dedicata ai propri modelli nei ruoli principali di emozionanti cortometraggi come i celebri The Escape e The Hire. "Siamo lieti di poter continuare la nostra partnership ufficiale con il Festival di Cannes - ha dichiarato Jens Thiemer, senior vice president customer & brand Bmw - Il festival si impegna a diventare più giovane, più spiritoso e più digitale, il che rende questa partnership la piattaforma ideale per i nostri prodotti di lusso.

Celebriamo a Cannes la premiere della nuova produzione Bmw Films, l'ultima produzione della nostra leggendaria serie.

Inoltre, sia con The Icon che con la Bmw i7 M70 xDrive, stiamo creando un'avvincente miscela di lusso, innovazione e sostenibilità".

Dal 16 al 27 maggio 2023, registi, attori e vip potranno usufruire del servizio navetta sui vari percorsi di trasferimento per l'evento, con partenza e arrivo presso il Palais des Festival et des Congrès di Cannes. La flotta delle Bmw - tutte con propulsore elettrificato - scivolerà nel traffico in un silenzio quasi completo e con zero emissioni locali.

Un 'red carpet' di asfalto che vedrà sfilare le iX M60 xDrive completamente elettriche e la XM primo modello ad alte prestazioni di Bmw M GmbH ibrido plug-in. Riflettori puntati anche sulla Bmw iX5 Hydrogen con tecnologia a celle a combustibile alimentate a idrogeno che apre un'altra strada verso la mobilità sostenibile del futuro.

Gli ospiti del festival che viaggieranno sulle i7 potranno scoprire lo schermo del Bmw Theatre, il display panoramico da 31,3 pollici collocato nella parte posteriore della berlina completamente elettrica.

Il Theater Screen si estende dal cielo fino agli schienali dei sedili anteriori e attraversa quasi l'intera larghezza degli interni per offrire un'offerta di intrattenimento senza paragone e che trasforma la seconda fila di sedili in una esclusiva sala cinematografica personale su ruote.