Kia: una mostra per la Milano Design Week 2023

Kia partecipa alla Milano Design Week 2023 per condividere la sua filosofia di design "Opposites United". Nel Museo della Permanente di Milano, la mostra evidenzia l'evoluzione del design del brand mediante una serie di installazioni artistiche che accentrano l'attenzione sui contrasti e la ricerca della sinergia tra gli opposti. L'allestimento all'interno della mostra, denominato "Opposites United", si sviluppa in sette sale espositive nelle quali installazioni immersive di media art, tramite video, suoni e sculture, che creano un'esperienza multisensoriale. Il tutto è stato pensato per divulgare la concezione del design di Kia, una casa automobilistica proiettata nella nuova era della mobilità sostenibile.

"Ci auguriamo che questa mostra possa far capire il grande messaggio sotteso nel nuovo corso del design di Kia - ha affermato Karim Habib, executive vice president, e head of kia global design center - comunicando in modo innovativo i nostri valori e il nostro profondo impegno per una nuova era di mobilità sostenibile".