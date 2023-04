Noleggiano auto per portarla all'estero, arrestati

Hanno noleggiato un'auto a Napoli e stavano per portarla all'estero con documenti falsificati. Per questa ragione due cittadini stranieri, un russo e un lituano, sono stati arrestati per riciclaggio e falso nel corso di controlli della Guardia di Finanza di Udine lungo l'autostrada A4.

Quando le Fiamme Gialle hanno chiesto i documenti della vettura di grossa cilindrata sono stati esibiti un passaggio di proprietà redatto da un notaio di Ancona - risultato falso - e un certificato di radiazione dalla circolazione: i due sostenevano che il veicolo era destinato all'esportazione in Lituania per una nuova immatricolazione.

Gli approfondimenti svolti dai finanzieri hanno invece accertato che la titolarità dell'auto andava ricondotta a una società di noleggio di Napoli che, avvertita telefonicamente del tentativo di condurre all'estero il proprio veicolo, ha formalizzato una denuncia-querela a carico dei responsabili, ritenendo di essere vittima di una truffa. Grazie alla collaborazione del notaio marchigiano è stato accertato che sia la firma sia il sigillo usato nella presunta transazione erano falsi.

Il Gip ha convalidato l'arresto e disposto la detenzione in carcere dei due cittadini stranieri.