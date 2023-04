Ferrari: a Portimão riparte la sfida del WEC

Ferrari si appresta a vivere una nuova sfida nella categoria di vertice del FIA World Endurance Championship. Infatti, nel weekend del 16 aprile la casa di Maranello prenderà parte con le 2 Hypercar numero 50 e 51 alla 6 Ore di Portimão.

Il programma dell'evento si aprirà con le due sessioni di prove libere di venerdì 14 aprile, previste, rispettivamente, dalle 10.30 e dalle 15.30, proseguirà con le qualifiche della classe Hypercar, che scatteranno dalle 16.20 di sabato 15 aprile, ed avrà il suo culmine con la gara che prenderà il via alle 12 di domenica 16 aprile (orari locali).

Dopo la pole position ed il podio conquistati a Sebring, nella gara di apertura del campionato, i due equipaggi, a cui sono affidate le Ferrari 499P, in Algarve riprenderanno il loro cammino agonistico nel mondiale endurance dalla seconda posizione in classifica Costruttori, a 14 lunghezze da Toyota.

Nella graduatoria riservata ai Piloti, invece, attualmente l'equipaggio della 499P numero 50 è terzo con 24 punti, mentre quello della vettura gemella numero 51 è settimo a quota 9 punti.