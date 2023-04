Pick-up e van giapponesi in mostra al museo Toyota di Tokyo

Per gli appassionati di pick-up e di veicoli commerciali leggeri giapponesi la mostra "Road Transporters: A Cornerstone of Mobility in Japan", in programma al Museo Toyota di Tokyo è un appuntamento che può valere un viaggio nel Paese del Sol Levante.

Nella struttura di Nagakute della Casa delle Tre Ellissi, nella prefettura di Aichi, dal 28 aprile al 17 luglio verranno esposti 13 cassonati e van che hanno fatto la storia di questo tipo di veicoli nell'arcipelago asiatico. Si va da pezzi particolari, come il 3 ruote Mizuno-shiki del 1937, per arrivare al recente Toyota Deliboy T-KXC10V del 1991. Nel mezzo, veicoli oggi rari che hanno contribuito all'industrializzazione post guerra del Paese ma che hanno anche fatto la fortuna nel mondo dei marchi automobilistici nipponici, nel settore commerciale, con un totale di 5,49 milioni di unità prodotte, di cui 2,71 milioni ancora su strada.

L'elenco dei mezzi esposti, al secondo piano della Galleria Culturale del museo, comprende inoltre una Toyota BM Truck del 1950, una Toyopet SG del 1953, una Toyopet Masterline Light Van RR17 del 1956, una Datsun 1000 Truck G222 del 1966, una Toyopet Stout RK35 del 1959. E ancora: una Mazda T1500 TUB8 (1965), una Honda T360H AK250 (1965), una Toyota Brisca GY10 (1968), una Suzuki Suzulight SL (1957) e una Toyota Tamaraw KF10 (1977).