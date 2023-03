Alpine ad Art Paris 2023 con l'artista Arne Quinze

Per l'inaugurazione di Art Paris 2023 Alpine ha svelato Metamorphosis, opera dell'artista Arne Quinze, che sarà esposta fino a domenica 2 aprile sul piazzale del Grand Palais Éphémère a Parigi.

Con questa collaborazione l'artista ha voluto simboleggiare l'unione tra natura e tecnologia attraverso la scultura che rappresenta simbolicamente il futuro sognato dell'automobile nell'aria, senza ruote e veloce come la luce. Integrando nell'opera fulmini in movimento, l'artista interpreta la sensazione di ebbrezza e velocità che si prova in gara, finché il conducente fa tutt'uno con il veicolo e la tecnologia.

Questa nuova collaborazione artistica con Arne Quinze rappresenta la volontà di Alpine di dare il suo contributo alla scena artistica attuale. Per il terzo anno consecutivo, Alpine espone un'opera originale ad Art Paris, evento mondiale di riferimento dell'arte moderna e contemporanea.

"Per questa terza collaborazione ad Art Paris - ha commentato Laurent Rossi, Ceo di Alpine - Arne Quinze ha saputo instaurare un dialogo tra tecnica e creazione in una sensazionale art car che ci porta in un futuro su cui tanto fantastichiamo. La sua opera riflette il nostro obiettivo ambizioso: creare un'auto che fa tutt'uno con il movimento. Questo è il senso della nostra partnership con Art Paris: ispirarci sostenendo e contribuendo allo sviluppo dei talenti dell'arte contemporanea".

Nel 2022, l'Alpine A110 Sastruga, creata con il collettivo Obvious, ha fatto da ponte tra la tradizione della marca e la modernità Nel 2021, invece, la collaborazione con Felipe Pantone aveva puntato sul dialogo tra il colore e Alpine grazie al lavoro di verniciatura effettuato completamente a mano dall'artista.