All'asta la Ferrari F1-2000 guidata da Schumacher

La Ferrari di Michael Schumacher andrà all'asta con un prezzo record da Rm Sotheby's. Come ogni volta in cui una delle auto guidate in pista dal campione tedesco va all'asta, anche per l'appuntamento organizzato dalla casa d'aste in occasione dell'assegnazione della Ferrari F1-2000 telaio 198, sono attese cifre sbalorditive.



La rossa del Cavallino che ha vinto il campionato 2000 sarà battuta all'asta dal 3 al 12 aprile. La vettura in questione è stata originariamente utilizzata come muletto dal team, ma il tedesco l'ha guidata durante le qualifiche per il Gran Premio del Brasile, partendo in terza posizione e infine tagliando il traguardo al primo posto durante la gara.

Schumacher ha anche guidato la macchina in occasione della pole position ottenuta al Gran Premio di Spagna, poi chiuso al quinto posto. Il pilota tedesco guidò poi l'auto con telaio 198 al Gran Premio di Monaco, iniziato dalla pole position e poi terminato con un ritiro per problemi tecnici.

L'ultima apparizione in gara della vettura risale al Gran Premio dell'Austria del 2000 quando Schumacher si è qualificato al terzo posto, per poi vincere il Campionato Piloti e portare la Ferrari ad aggiudicarsi il Campionato Costruttori.

"RM Sotheby's - ha dichiarato Shelby Myers, responsabile globale delle vendite private di RM Sotheby's - ha dimostrato di avere una capacità impareggiabile nel portare all'asta le più importanti vetture di Formula 1, con la vendita di importanti Ferrari guidate da Michael Schumacher, il più grande pilota di Ferrari F1 di tutti i tempi". La Ferrari con telaio 198 è stata ricostruita dopo il suo ritiro professionale.