Nuova edizione per l'Iveco Daily Van Life Adventure

Una nuova edizione dell'Iveco Daily Van Life Adventure è appena cominciata, in compagnia della kiteboarder spagnola Núria Gomà i Lleonart. Dopo aver attraversato l'Europa nel suo Daily 4x4 totalmente personalizzato la scorsa estate, la kiteboarder professionista che racconta le sue avventure su Instagram e YouTube, è partita alla volta delle Americhe per intraprendere un nuovo viaggio di sei mesi insieme alla sua famiglia.

Per la nuova avventura, il Daily, suo fedele compagno di viaggio, ha adottato un look tutto nuovo ed è stato trasformato in un Tigrotto, un'edizione speciale del Daily 4x4 presentata in occasione della fiera IAA a settembre 2022, ispirata al veicolo prodotto dal 1957 al 1972 da Om-Officine Meccaniche, brand storico di Iveco, presso lo stabilimento di Brescia.

Nùria e la sua famiglia hanno appena superato il confine messicano a Tijuana sud, verso la Bassa California, dove rimarranno per un paio di mesi, vivendo le spiagge migliori per fare kiteboarding in Nord America, comprese quelle accessibili soltanto con veicoli 4x4.

Dopo la Bassa California, il Daily 4x4 proseguirà a nord per tornare negli Stati Uniti, dove la famiglia visiterà i più spettacolari parchi naturali, tra cui lo Yosemite, Yellowstone, il Sequoia e il Grand Canyon. Lo stile del Tigrotto sottolinea ancora di più la vocazione off-road di Daily 4x4. Iveco ha adattato il paraurti e la calandra e riprodotto l'emblematica carrozzeria bicolore del Tigrotto, il rosso del telaio portante a longheroni, tratto distintivo della produzione originale Iveco, insieme alla plancia abbinata e dotata di una serie di elementi vintage.