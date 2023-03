Lego Icons realizza un set per costruire il Defender 90

Per festeggiare i 75 anni di Land Rover Defender, è stato realizzato il nuovo Lego Icons Land Rover Classic Defender 90. Si tratta di un modello in mattoncini lungo 32 cm ed attrezzato di tutto punto. Infatti, presenta il portapacchi da tetto, lo snorkel, il paraurti anteriore con verricello funzionante, i corrimano e la cassetta degli attrezzi, oltre alle piastre di trazione per l'attraversamento di fango e sabbia.

Non mancano sterzo e sospensioni funzionanti, porte e cofano apribili, ed un interno con dettagli basati sulla Defender Classic a grandezza naturale. Mediante il set da 2.336 pezzi è possibile costruire sia il modello stradale che una vettura in scala pronta per l’off-road. Disponibile dal 1° aprile nei Lego store, ed online sul sito www.lego.com/Defender, in Italia avrà un costo di 239.99 euro.

“Defender è sinonimo di avventura e questo nuovo set Lego cattura perfettamente lo spirito di un'icona automobilistica incomparabile e inarrestabile - ha dichiarato Paul Barritt, Direttore di Land Rover Classic - condividendo, allo stesso tempo, il lato giocoso del veicolo”.