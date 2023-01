In Brasile raccolte e donate da Fiat 95 tonnellate di cibo

Sono oltre 29.000 le persone che in Brasile riceveranno aiuti alimentari grazie al successo della campagna 'A paixao alimenta' lanciata da Fiat.

Il progetto di responsabilità sociale del brand del gruppo Stellantis è giunto alla seconda edizione. Grazie al contributo dei 500 concessionari del Paese e della loro clientela, l'iniziativa che ha come motto la frase "insieme possiamo cambiare il mondo", ha permesso di raccogliere oltre 95 tonnellate di derrate alimentari che saranno distribuite alla popolazione indigente di varie città brasiliane.

"Parte della donazione - chiariscono dalla Filiale - è stata destinata per un altro anno a Mesa Brasil Sesc, la rete nazionale dei banchi alimentari gestita da Sesc (Servizio Sociale del Commercio), che lavora per combattere la fame e lo spreco alimentare".