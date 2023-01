Aiscat, ridotto numero morti, meno di 200 nel 2021

"La guida autonoma e connessa ci permetterà non solo di aumentare la capacità delle arterie senza uso di ulteriore suolo e di rendere più veloci gli spostamenti, ma soprattutto di abbattere radicalmente il tasso di incidentalità oggi per lo più legato al fattore umano". Lo ha detto il presidente di Aiscat, Diego Cattoni all'assembla.

"Anche in questo caso, il comparto può già vantare risultati eccellenti: oggi abbiamo livelli di traffico più alti del 154% circa rispetto al 1980, ma con un numero di morti ridotto del -72%; dall'inizio del nuovo millennio, si è passati dagli oltre 11.300 incidenti, con 600 morti, ai circa 5.200 incidenti con meno di 200 morti del 2021, con un'incidenza rispetto al totale nazionale di circa il 6%," ha spiegato. E "il controllo digitale del traffico ci permetterà quel salto di qualità che ancora manca", ha sottolineato Cattoni.