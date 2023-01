Annunciate le date del New York Auto Show 2023

New York Auto Show, ora ci sono le date dell'edizione 2023. La rassegna automobilistica newyorkese aprirà i battenti per i press-days il 5 e 6 aprile, mentre l'apertura al pubblco è prevista dal 7 al 16 aprile.

Veicoli elettrici inevitabilmente protagonisti, ma l'edizione di quest'anno darà spazio anche all' aftermarket con una stand ancora più grande chiamato Never Ride Stock che include le aziende più note del settore. Non mancheranno le ultime tendenze dei reparti di personalizzazione e saranno mostate alcuni dei tuning più estremi realizzati di recente.

Dopo il successo di partecipanti della scorsa edizione, saranno ampliate le piste di prova indoor e outdoor dedicate ai veicoli elettrici. "Il NYIAS EV Test Track ha offerto ai visitatori l'opportunità di sperimentare i veicoli elettrici in prima persona - ha detto Mark Schienberg, presidente del New York International Automobile Show - Un sondaggio di JD Power ha rivelato che quasi 4 su 10 dei partecipanti non erano mai stati in una rassegna con veicoli elettrici esposti, per questo stiamo raddoppiando i nostri sforzi quest'anno".