Ferrari 296 GT3, nuova livrea per la 24 Ore di Daytona

Il team Triarsi Competizione porterà in gara alla Rolex 24 Ore di Daytona, il 28 e 29 gennaio, la nuova Ferrari 296 GT3 che prenderà parte anche all'IMSA Michelin Endurance Cup 2023.

La vettura è stata svelata nella nuova livrea, che intervalla il nero della fibra di carbonio con il rosso scuro, dominante, e gli elementi bianchi. In attesa degli sponsor spicca sulla fiancata il nome del team Triarsi Competizione.

Per quanto riguarda i driver, oltre ad Onofrio Triarsi ed a Charlie Scardina, ci saranno i piloti ufficiali Ferrari Competizioni GT Alessio Rovera, ed Andrea Bertolini Quest'ultimo, veterano e plurititolato, è stato uno dei piloti con cui la Ferrari 296 GT3 ha mosso i primi passi in pista.

La vettura, in base al regolamento, è priva della componente ibrida. Inoltre, presenta un passo allungato rispetto al modello di serie, ed è stata studiata per poter effettuare soste più rapide in caso sia necessario sostituire parti della carrozzeria danneggiate nei duelli di gara.