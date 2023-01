Da domani tutto il Veneto ritorna al livello 0 (verde) per quanto riguarda la concentrazione di polveri sottili. Lo rende noto l'Arpav, in base ai dati del monitoraggio sui livelli di allerta del Pm10 in atmosfera.

Una saccatura atlantica con precipitazioni e vento sta interessando la regione, 'pulendo' così l'atmosfera. Seguirà una temporanea rimonta anticiclonica, ma mercoledì vi sarà un'altra modesta saccatura da nord-ovest.