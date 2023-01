Asta da record per una Chevrolet Corvette Stingray ZL-1

Una Chevrolet Corvette Stingray ZL-1 potrebbe raggiungere un prezzo da record all'asta da Sotheby's. L'esemplare, del 1969, è realizzato in alluminio è ha un motore da corsa.

In particolare, si tratta di una delle due Corvette 427 ZL-1 in alluminio, l'unica però con un tetto apribile convertibile.

Sotto al cofano c'è un motore da 560 CV che vengono controllati attraverso un cambio automatico M40 e scaricati a terra dalle ruote posteriori. Anche i freni e le sospensioni sono stati aggiornati in versione racing e l'auto è stata spogliata anche dei comfort non utili in pista, a partire da radio, riscaldamento, aria condizionata, alzacristalli elettrici e servosterzo.



Il proprietario originale della vettura l'ha tenuta fino al 2007. Da allora, l'auto è stata completamente restaurata, prima di essere esposta di ottenere la certificazione Bloomington Gold. La casa d'aste ha suggerito una quotazione intorno ai 3 milioni di dollari, in ragione anche del fatto che questa è la prima ZL-1 offerta pubblicamente negli ultimi trent'anni.