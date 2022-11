Piaggio: Montopoli Valdarno ricorda Giovannino Agnelli

Il Comune di Montopoli Valdarno (Pisa), dove ha a lungo vissuto, ricorderà il prossimo 10 dicembre Giovanni Alberto Agnelli nella sala Pio XII con un evento che ricorderà i legami dell'ex presidente di Piaggio con il territorio montopolese. "Giovannino Agnelli - afferma il sindaco Giovanni Capecchi - è stato un cittadino illustre di Montopoli, molto legato alla Villa di Varramista, dove ha trascorso lunghi periodi della propria gioventù e nella quale ritornò, facendone la propria residenza, quando venne nominato presidente della Piaggio. Si è sposato a Varramista e a celebrare il matrimonio fu proprio il sindaco di allora Marco Bonciolini". La giornata del 10 dicembre, spiega una nota del Comune, comincerà alle 9.30 e dopo i saluti istituzionali sarà presentato il libro 'Il Cielo sopra Varramista. Autobiografia di una Vespa' e a seguire ci saranno le testimonianze dei cittadini che hanno conosciuto Giovanni Alberto Agnelli e l'approfondimento sulla visione imprenditoriale attraverso le parole della famiglia, dei politici e delle istituzioni presenti. "Trasparenza, sobrietà ed eleganza sono gli aggettivi che si associano alla figura di Giovanni Alberto Agnelli - hanno detto Carlo Maria Rebay amministratore unico di Fattoria Varramista e Michela Bulleri, direttrice generale di Fattoria Varramista - ed è per noi un onore essere stati coinvolti in questo evento. A Varramista si respira ancora l'influenza di Giovannino: dalla sua cura per il verde, all'attenzione per i vini e per quella sobrietà che ha sempre puntato sulla sostanza più che sull'apparenza". Infine, secondo gli autori del libro 'Il cielo sopra Verramista. Autobiografia di una Vespa', Giuseppe Cecconi e Lando Testi, "non sarà una commemorazione, ma un momento vivo, attraverso i ricordi e gli aneddoti sarà come averlo lì, con noi, ad aiutarci con i suoi ideali e la sua visione a superare un momento difficile come quello attuale".