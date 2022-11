Asta per Mercedes‑Amg GT 63 S E Performance di Roger Federer

Nuova iniziativa benefica firmata Roger Federer e Mercedes-Benz. Dalla loro partnership di lunga data arriva l’iniziativa Neon Legacy, che in questa nuova fase si concretizza in una Mercedes‑Amg GT 63 S E Performance di colore giallo neon che è ispirata alla leggenda del tennis Roger Federer. Un esemplare unico ed esclusivo che sarà messo all'asta per devolvere il ricavato alla ristrutturazione di un campo da tennis pubblico a Londra. Mercedes-Benz e Roger Federer hanno molte cose in comune come lo spirito competitivo, una storia di successo di molti anni e un forte impegno per la società.

Insieme, l'iconico marchio automobilistico e uno dei tennisti di maggior successo di tutti i tempi hanno lanciato l'iniziativa Neon Legacy che collega vari progetti per raggiungere un obiettivo generale: restituire qualcosa alla società. Il primo risultato della collaborazione tra Mercedes-Benz e Roger Federer nell’ambito Neon Legacy era stato esposto alla Laver Cup di Londra dal 23 al 25 settembre 2022. Si trattava di una Mercedes-Amg GT 63 S E Performance verniciata nel colore giallo neon delle palline da tennis e adornata con il sigillo personale di Roger Federer.

Questo progetto entrerà nella fase successiva sabato 26 novembre 2022, quando questo ’pezzo unico’ sarà messo all'asta da RM Sotheby's a Monaco. Mercedes-Benz investirà tutti i proventi dell'asta nella ristrutturazione di un campo da tennis pubblico a Londra, consentendo agli appassionati di tennis di tutte le età di migliorare il proprio gioco utilizzando un campo di alta qualità. La ristrutturazione del campo di strada verrà realizzata in collaborazione con il famoso duo di artisti post-graffiti Low Bros composto dai fratelli Christoph e Florin Schmidt di Berlino.

“Ispirati dal nostro partner di lunga data, Roger Federer, è un vero onore per noi supportare la Neon Legacy Initiative - ha commentato Britta Seeger, membro del board di Mercedes-Benz Group AG con responsabilità per marketing e vendite - Siamo orgogliosi di costruire insieme a Roger questa iniziativa che fa una notevole differenza per la società”.