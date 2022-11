"Il gruppo continua a iniettare costantemente aumenti tariffari specialmente nel settore auto che ha subito di più l'effetto negativo dell'inflazione a seguito dell'aumento dei costi di riparazione". Lo ha detto il cfo di Generali Cristiano Borean in risposta a una domanda sull'aumento dei prezzi soprattutto nel ramo danni. "Confermo che il gruppo continua a iniettare aumenti sicuramente in linea se non a volte superiori a quello inflattivo", ha aggiunto