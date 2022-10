L'Heritage di Stellantis protagonista a Auto e Moto d'Epoca

L'Heritage di Stellantis protagonista ad Auto e Moto d'Epoca. L'evento dedicato ai veicoli vintage che andrà in scena da domani al 23 ottobre a Padova. Per l'occasione, lo stand dell'ente Heritage di Stellantis accoglierà sei vetture storiche: Abarth 750 Record (1956) e 1000 SP (1966), Alfa Romeo Alfetta (1974) e S.Z. (1989), Lancia Aurelia B20 GT (1951) e Delta HF Integrale (1994). A queste vetture si affiancherà, in una première internazionale, l'attuale Abarth Classiche 1000 SP, il cui modello di stile era stato presentato un anno fa proprio a Padova. Il progetto del 2009, ispirato all'omonima sportiva del 1966, è una rarità.

Rinata grazie a Heritage in vendita in soli cinque esemplari.

Durante i giorni del Salone, l'Heritage di Stelantis, presenterà alla stampa ed al pubblico, le rinnovate certificazioni di autenticità Alfa Romeo Classiche. Le nuove certificazioni, che verranno rilasciate da un comitato composto dai vertici del brand, esperti del marchio e tecnici di Heritage, avranno il valore di riconoscimento ufficiale sull'originalità delle auto storiche possedute dai privati.