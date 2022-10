Asi autoshow: sul molo S.Nicola a Bari il gran finale

ASI AutoShow, il grande evento che da giovedì 6 a domenica 9 ottobre ha attraversato la Puglia con 130 auto storiche provenienti da tutta Italia, testimoni di un secolo di produzione automobilistica mondiale si è chiuso con lo spettacolare arrivo sul Molo San Nicola di Bari. Quattro giorni in cui il museo viaggiante ha fatto tappa, dopo il prologo a Matera, Gravina in Puglia e Trani, a Lecce e Castellana Grotte e Taranto.

La manifestazione organizzata dall'Automotoclub Storico Italiano ha riunito vetture storiche provenienti da tutta Italia e testimoni di un secolo di produzione automobilistica mondiale.

Tutti esemplari certificati ASI e in rappresentanza di 20 differenti marchi nazionali ed esteri: dall'Alfa Romeo 6C 1750 del 1929 alla Toyota MR2 del 2001, spaziando dalle piccole fuoriserie realizzate sulla base della popolare Fiat 600 alle granturismo come la Jaguar E-Type, alle esclusive berline di casa Mercedes fino alle sportive purosangue come la Ferrari Testarossa.

ASI AutoShow rientra a pieno titolo tra le iniziative previste dal protocollo d'intesa rinnovato da ANCI e ASI proprio a Bari, in occasione della presentazione ufficiale della rassegna, avvenuta mercoledì 5 ottobre. L'evento consolida la rete di collegamento tra le realità locali e gli appassionati di veicoli storici, che hanno la possibilità di conoscere, apprezzare e vivere i territori cogliendone le bellezze storiche e naturali con un turismo di tipo lento e consapevole. D'altra parte, iniziative di ASI come l'AutoShow continueranno a fare da volano allo sviluppo dell'indotto generato dal motorismo storico a giovamento della filiera professionale e del comparto turistico.

Come da tradizione, ASI AutoShow ha portato la storia dell'auto tra le bellezze paesaggistiche e architettoniche, in un connubio perfetto tra la cultura dei motori e il territorio per la massima espressione del turismo lento che valorizza le località coinvolte abbinandole all'evoluzione tecnico-stilistica dell'automobile.