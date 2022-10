Viabilità: dall'8 ottobre chiude tratto della Tito-Brienza

Dall'8 al 28 ottobre prossimo la strada Tito-Brienza resterà chiusa dallo svincolo di Satriano sud e al centro abitato di Brienza (Potenza) "per consentire le lavorazioni esterne al viadotto 'Capoferro' e ad una parte del viadotto 'Murge'": lo ha reso noto l'assessore regionale delle infrastrutture, Donatella Merra, annunciando per la "prossima estate la conclusione dei lavori" sulla strada.

Merra ha fatto il punto sulla situazione dei lavori con i dirigenti dell'impresa: "Inoltre saranno contestualmente realizzati gli attraversamenti della sede stradale e le ulteriori opere di cantiere. Le gallerie stanno per essere asfaltate e sarà completata, in tempi brevi, anche la parte impiantistica delle stesse. In virtù di una massima coordinazione con la ditta appaltatrice, Anas e gli altri Enti interessati - ha aggiunto Merra - ci siamo adoperati per ridurre al minimo i disagi all'utenza, garantendo sempre una comunicazione tempestiva ed efficace e individuando, quando necessario, percorsi alternativi agevoli per i residenti e i fruitori della strada. La Regione, inoltre, ha già espresso il proprio parere favorevole alla variante di circa 12,9 milioni di euro i cui lavori saranno consegnati a breve ed ha autorizzato per la stessa altri tre mln di euro a valere sui fondi Fsc".