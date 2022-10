Modena, inaugurata aula di robotica sviluppata con Ferrari

Inaugurato all'Istituto di Istruzione Superiore 'Fermo Corni' di Modena, l''e.DO Learning Center', laboratorio, completamente ristrutturato e dotato di nuove tecnologie e arredi grazie al sostegno della Ferrari. La struttura, un'aula robotica messa a punto grazie anche all'esperienza della casa automobilistica di Maranello, è dotata i cinque robot e.DO, bracci meccanici modulari e multi-asse con intelligenza integrata open-source, sviluppati da Comau per il mondo della formazione All'inaugurazione del laboratorio - che offrirà agli studenti e ai docenti delle esperienze didattiche innovative per la diffusione delle discipline matematiche, scientifiche e tecnologiche - hanno preso parte l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna e i rappresentanti delle istituzioni locali, fra i quali il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini; il presidente della Provincia, Gian Domenico Tomei e il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. "Ferrari è da sempre impegnata sul nostro territorio per l'educazione dei giovani - ha osservato Vigna - il nuovo laboratorio, che ha l'obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo della scienza e della tecnologia, è un investimento nel loro futuro. A partire dalle collaborazioni con le scuole e le istituzioni - chiosa l'ad del Cavallino Rampante - vogliamo creare nella Motor Valley un ambiente sempre più innovativo e foriero di opportunità".