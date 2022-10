Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che il 29 ottobre, in occasione della festa della Repubblica, aprirà il primo stabilimento per la produzione dell'auto elettrica turca Togg e "inizieremo la sua produzione di massa". La fabbrica aprirà a Gemlik, località a un centinaio di km di distanza da Istanbul, in provincia di Bursa. Fondata nel 2018, la compagnia Togg è da anni al lavoro per portare sul mercato la prima automobile elettrica di produzione turca.