A350 Ita dedicato a Ferrari con Frecce Tricolore a GP Monza

Il nuovo Airbus A350 livrea azzurra di ITA Airways dedicato al mito Enzo Ferrari farà il suo primo volo a Monza al Gran Premio d'Italia il prossimo 11 settembre, quando farà da apripista alle Frecce Tricolore in occasione della partenza e in concomitanza con l'inno nazionale.

Lo rende noto la compagnia in una nota. "E' la prima volta in assoluto che - sottolinea ITA Airways - 'il Drake', leggendario fondatore della scuderia, la più titolata nella storia della Formula 1, con 31 titoli mondiali (16 Costruttori, 15 Piloti), ha un aereo con il suo nome, e solo ITA Airways lo poteva fare.

Ed è la prima volta che la compagnia di bandiera è presente al Gran Premio d'Italia, nonché un'occasione unica durante la quale le Frecce Tricolore si esibiranno insieme ad un aereo di linea.

L'Airbus A350 della flotta ITA Airways rappresenta la massima espressione della tecnologia, della sostenibilità e dell'innovazione".

"La partnership tra il circuito di Monza, il Gran Premio d'Italia e la compagnia di bandiera è un fatto naturale - commenta Alfredo Altavilla, Presidente Esecutivo di ITA Airways - A maggior ragione per il centenario del circuito che, come ITA Airways, è ambasciatore nel mondo del nostro Paese. E' la prima volta che la compagnia di bandiera è presente al Gran Premio d'Italia e oggi rafforziamo il connubio tra ITA Airways e lo sport". Da parte sua Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Automobile Club d'Italia, la Federazione Italiana dello Sport Automobilistico, evidenzia come "con imprese sportive straordinarie, che sono entrate nel mito -, Nuvolari, Ascari, Alboreto e, naturalmente, Ferrari, hanno fatto volare e incontrare generazioni di appassionati e tifosi del motorsport di ogni parte del mondo. Ed è proprio questo gemellaggio ideale tra emozioni, quelle dell'automobilismo sportivo e quelle del volo, l'idea alla base di questa importante partnership tra ACI e ITA Airways".