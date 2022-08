Civitanavi Systems: accordo con Ierom per la mobilità urbana

Civitanavi Systems e Ierom hanno siglato un accordo per esplorare la possibilità di integrare i sistemi anticollisione di Ierom nei sistemi di navigazione più avanzati dell'azienda di Pedaso, in provincia di Fermo.

L'accordo permetterà a Civitanavi Systems di offrire nuovi servizi nei settori dell'industria aerospaziale e della difesa, come l'avionica, la mobilità aerea urbana, i veicoli spaziali e l'esplorazione idrografica e geologica.

Civitanavi Systems è una società attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale, mentre Ierom è una start-up specializzata nella mobilità aerea urbana, in particolare di elicotteri elettrici, e ha sede a Londra.

"L'innovazione è il nostro core business e questa partnership segue altri due importanti passi nel nostro percorso: innanzitutto l'estensione dell'accordo con Honeywell, leader mondiale nella produzione di prodotti di navigazione e sensori ad alte prestazioni, per sviluppare unità di misura inerziali, sistemi di riferimento per la rotta di assetto e sistemi di navigazione inerziale per clienti commerciali e della difesa, e il progetto di ricerca con EDP, il Fondo Europeo per la Difesa, che dovrà dimostrare un sistema di navigazione inerziale e gravimetrico vettoriale quantistico (Q SiNG)" ha dichiarato Andrea Pizzarulli, ad di Civitanavi Systems.