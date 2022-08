Opel Classic, al Gala Schwetzingen con la serie KAD

Il Classic Gala Schwetzingen è uno dei più prestigiosi concours d'élégance internazionali al mondo e Opel sarà presente con le sue vetture di lusso degli anni Sessanta. In occasione dell'evento, in programma dal 2 al 4 settembre, la casa di Rüsselsheim presenterà si presenterà con le sue vetture della la serie 'KAD', ovvero le Opel Kapitän, Admiral e Diplomat. Durante la tre giorni dedicata all'eleganza e con lo slogan 'Il futuro incontra la classicità', 180 automobili d'epoca selezionate per rappresentare ogni decennio saranno esposte nel giardino barocco del Castello di Schwetzingen in Germania.



Non poteva mancare un'auto degli albori della mobilità a motore che rappresentasse i 160 anni di storia di Opel e per questo motivo tra le protagoniste dell'evento ci sarà anche la Opel 4/8 PS 'Doktorwagen' del 1909, accanto alla Opel Admiral V8 e alla Opel Diplomat V8 Coupé. "Il fascino del luogo e la bellezza delle auto - ha dichiarato Leif Rohwedder, Opel Classic Manager - rendono il Classic Gala Schwetzingen un'esperienza unica per espositori e visitatori. È difficile pensare a un'occasione migliore per ammirare la gamma di lusso di Opel degli anni Sessanta, vetture che si distinguevano per il loro design lineare e offrivano il massimo del comfort per il loro tempo".

Kapitän, Admiral e Diplomat, altrimenti dette 'KAD' o le 'Tre Grandi', erano le vetture di lusso Opel degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Tutte e tre avevano una dotazione completa, erano estremamente spaziose e si distinguevano per le linee influenzate dal design americano dell'epoca. La Opel Kapitän divenne l'automobile sei cilindri più venduta in Germania e la Opel Admiral consolidò il successo del modello anteguerra che portava lo stesso nome. La Opel Diplomat rappresentava la nuova vettura al vertice della gamma. Opel era l'unico costruttore tedesco dell'epoca in grado di offrire una gamma completa, dalla Opel Kadett alla Opel Rekord, e alle Opel Kapitän, Admiral e Diplomat.