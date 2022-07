A Napoli la più grande community di collezionisti Lamborghini

La più grande community al mondo di collezionisti di Lamborghini arriva a Napoli: appuntamento il 29, 30 e 31 luglio con il Bull Days Vesuvio, happening che mescola brand luxury, supercar & hypercar giunto al quinto anno di attività. Dopo essere stato il primo evento automobilistico a sfilare nella nuova Place du Casino di Monte Carlo nel 2020, il Bull Days, che ha in calendario Miami e Dubai, vivrà sul Golfo di Napoli una tappa dedicata al Vesuvio con oltre venti "Lambo" e la Lamborghini della Polizia di Stato. La "base" sarà il Gold Tower Lifestyle Hotel, struttura nata da pochi mesi a Napoli est. Quest'inedita edizione, la prima che andrà in scena nelle meraviglie del Sud Italia, che ha ottenuto il Patrocinio dei Comuni di Napoli e Sorrento, vedrà la partecipazione di una rappresentanza della società governativa che sviluppa le relazioni commerciali con il Principato di Monaco, oltre a quella di Fabio Lamborghini, nipote del leggendario Ferruccio Lamborghini, fondatore del celebre marchio italiano. Previsti avvenimenti esclusivi, degustazioni di prodotti tipici e parate mozzafiato in cui è prevista anche la presentazione degli orologi U-BOAT edizioni speciali Polizia di Stato.

L'appuntamento che si unisce alla celebrazione del 170° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato. Proprio in quest'ottica c'è grande attesa per la Lamborghini della Polizia di Stato che sarà di supporto al convoglio di Lamborghini storiche, moderne e serie speciali, per questa edizione unica.

Tra le Lamborghini presenti: la Huracán Capsule Fluo con il modello personalizzato "Tiffany Angel" di Huracán Evo AWD, la serie speciale Aventador SVJ Roadster in carbonio completamente ad personam di U-BOAT e non mancheranno le storiche come le Murcielago e Gallardo. Durante la serata sarà promossa una raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico di Napolli Santobono.