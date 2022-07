Pebble Beach: concorso eleganza sarà trasmesso in streaming

Il Concorso di Eleganza di Pebble Beach sarà trasmesso in live streaming, https://pebble.hagerty.com/, il 21 agosto dalle 22 ora italiana, grazie alla partnership con WeatherTech, Hagerty e Torque Media. La trasmissione darà la possibilità a tutti gli appassionati di godersi il grande spettacolo: dal rituale mattutino di Dawn Patrol ai coriandoli che festeggiano il vincitore.

Durante la diretta saranno realizzate anche interviste e approfondimenti. "I collezionisti spesso trascorrono anni a preparare le loro auto per competere qui. Queste vetture iconiche meritano di essere viste e celebrate in tutto il mondo", ha dichiarato il presidente del Concours, Sandra Button.

“Siamo lieti di collaborare con WeatherTech, Hagerty e Torque che hanno reso possibile questa trasmissione. Non vediamo l'ora di condividere lo spettacolo sul green di Pebble Beach con i milioni di appassionati". Il Concours d'Elegance di Pebble Beach prese vita, come evento di contorno, durante la Pebble Beach Road Races nel 1950. Nella prima edizione, il 5 novembre, le auto esposte furono trenta. I due eventi continuarono a svolgersi contemporaneamente fino al 1956, quando la morte del pilota Ernie McAfe decretò la fine delle gare sugli stretti viali alberati di Del Monte Forrest.

A 70 anni di distanza, il Concours d'Elegance è l’evento conclusivo del grande contenitore Monterey Car Week, una settimana di eventi, aste, gare, raduni e presentazioni. Duecento le auto in concorso quest’anno. I giudici nell’ assegnare il loro voto prendono in considerazione l’autenticità, la storia e lo stile. Le classi sono suddivise per tipologia di veicolo, marchio, carrozziere, paese di origine o epoca di produzione. Vengono premiati il primo, il secondo e il terzo di ogni categoria. La vettura più rappresentativa del Concorso conquista il "Best of Show". 15mila gli spettatori che ogni anno assistono all’evento dal prestigioso green.