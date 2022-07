Apple Tv realizza serie televisiva Ferrari dedicata al Drake

Da Hollywood in pochi istanti la notizia è rimbalzata in Italia, dove ha riacceso l’interesse per i film e le serie televisive dedicate alla vita e soprattutto all’attività di costruttore di bolidi da corsa e di supercar da sogno di Enzo Ferrari. L’ultima produzione in ordine di tempo - si apprende da Variety - sarà quella che Apple Tv+, una delle più importanti società di streaming di film e serie televisive - ha commissionato come ‘serie drammatica’ sul Drake a Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders.

Knight ha già iniziato a lavorare alle puntate di ‘Ferrari’ una produzione ispirata alla biografia ‘Ferrari Rex’ di Luca Dal Monte. Fungerà anche da produttore esecutivo assieme a Stefano Sollima che ne sarà il regista. Altri produttori esecutivi saranno Lorenzo Mieli, Nicola Giuliano, Paolo Sorrentino, Giulio Marantonio e Lorenzo De Maio mentre Luca Dal Monte - giornalista e scrittore ben noto in Italia anche per l’attività alla direzione comunicazione di Peugeot e di Maserati - sarà il consulente storico. ‘ Ferrari’ sarà prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società di Fremantle, in coproduzione con Nicola Giuliano per Indigo Film e Fremantle.

La serie è incentrata su Enzo Ferrari, che ha dedicato il suo genio alla missione di costruire auto da corsa sempre più veloci. E si occuperà nello specifico della vita del Drake fra il 1956 e il 1961, un periodo profondamente turbato dalla morte del figlio primogenito Dino, e dal ‘tradimento’ di quello che considerava il suo pilota di punta, Juan Manuel Fangio. Questa non sarà la prima volta che Enzo Ferrari sarà protagonista sullo schermo. Sergio Castellitto lo ha interpretato nel film biografico italiano Ferrari nel 2003, mentre Remo Girone lo ha proposto nel film del 2019 Ford vs Ferrari. E secondo voci in arrivo da Hollywood Adam Driver - noto per essere stato Kylo Ren nella trilogia sequel di Guerre stellari - interpreterà il Drake in un altro film biografico del regista Michael Mann.