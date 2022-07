Renault, il nuovo tormentone si chiama Meguppa

Una cover in musica per celebrare un'icona del passato e proiettarsi vero il futuro. L'idea è quella di Renault che per celebrare il suo passato e attualizzarlo fino alla nuova Megane E-Tech 100% electric, presenta 'Meguppa', ovvero la cover realizzata dalla band dei Fast Animals and Slow Kids che per l'occasione si è fatta ispirare dall'iconico spot anni '90 'Getuppa', tormentone della cultura pop legato al lancio, a suo tempo, di Renault Clio.

Il brano è stato registrato all'interno della nuova Renault Megane E-Tech 100% electric che, per l'occasione, è stata attrezzata come una vera e propria sala incisioni che ha permesso ai FASK di registrare la nuova versione del classico della musica internazionale 'Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine' di James Brown, in versione più elettrica che mai grazie all'inedita esperienza di registrazione del singolo in un'automobile 100% elettrica.

La campagna, ideata da Publicis, si rivolge ai nuovi consumatori di Megane E-Tech 100% electric che, adolescenti negli anni '90, sono ora adulti mossi da nuove esigenze di vita nell'era della guida elettrica e dell'avanguardia tecnologica automotive. Per questo motivo, gli anni '90 e i trend di quell'epoca sono al centro della campagna, che grazie alla rivisitazione del tormentone 'Getuppa', sottolinea l'importanza che la cultura pop ha avuto in passato e continua a mantenere oggi.

In un gioco di flashback e riferimenti continui al vecchio spot di Renault Clio, il video ufficiale mostra la band, Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre), in 'viaggio' con Megane E-Tech Electric per le strade di Milano, tra continue accelerazioni e decelerazioni e il totale silenzio della città, fino ad arrivare in un autodromo, dove lo studio di registrazione prende forma, con tanto di tecnici del suono che montano l'attrezzatura musicale che permetterà ai FASK di registrare il brano all'interno dell'auto, circondati dal silenzio del circuito.