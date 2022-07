Megane E-Tech Electric, la rivoluzione secondo Renault

Si chiama Megane E-Tech Electric ed è il primo modello della 'generazione 2.0' di veicoli elettrici firmati Renault. Figlia della 'Renaulution', l'auto è quella per la casa francese apre un nuovo capitolo di quella 'rivoluzione' elettrica che l'azienda ha avviato oltre un decennio fa. Le parole d'ordine sono: Connessa, integrata (nell'ecosistema elettrico e nell'ecosistema digitale dei suoi utenti), rappresentante del cambiamento con il nuovo logo 'Nouvel'R' di Renault che incarna la trasformazione della Marca.

Obiettivo del progetto, oggi realtà, era quello di permettere un passo in avanti da ogni punto di vista e generare un piacere rinnovato, dal primo sguardo fino a quando ci si mette alla guida. Proprio in quest'ottica sono state pensate le linee scolpite e sportive, i 160kw a disposizione e il massimo della connettività per un'esperienza di guida inedita. Inoltre, il silenzio a bordo della berlina compatta hi-tech è assicurato grazie al motore elettrico e a speciali materiali fonoassorbenti e isolanti per gli interni.

"La pubblicità di Clio MTV - ha commentato Biagio Russo, Marketing Director di Renault Italia - passata alla storia come 'Getuppa', è stata una pietra miliare della storia dell'advertising, posizionandosi nella memoria di quella che è anche conosciuta come 'MTV Generation'. Fa parte della storia e delle radici di Renault. Con 'Meguppa' rinnoviamo il mito, parlando direttamente a quella MTV Generation che oggi è cresciuta ed è il cuore del target di Megane E-tech 100% electric, attraverso un'activation che rompe le convenzioni, dove le prestazioni e la silenziosità dell'elettrico siriempiono delle note di una cover iconica realizzata dai Fast Animals and Slow Kids, che diventa l'inno della nostra Renaulution".

Come rappresentante del nuovo mondo elettrico, Renault Megane E-tech 100% electric fa parte di un ecosistema di cui il veicolo rappresenta la piattaforma hardware dotata di software avanzati e di una connettività ottimizzata per offrire nuove esperienze.

Ideata nell'era dei Vehicle as a Service, l'automobile è dotata di possibilità di ricarica 'intelligente' e, a termine, anche della capacità di restituire l'energia alla rete elettrica in caso di necessità, grazie alla tecnologia vehicle-to-grid (V2G).

Allo stesso modo, Mégane E-Tech Electric è integrata nell'ecosistema digitale dell'utente grazie allo smartphone. Si tratta di un veicolo high-tech sempre pronto all'uso, con il suo display OpenR e il nuovo sistema multimediale OpenR Link, sviluppato con Google e basato su Android Automotive OS. Il profilo dei singoli utenti può essere associato all'account Google personale, per un'esperienza tecnologica più completa.

Oltre alla navigazione Google Maps e allo store di applicazioni Google Play, l'assistente vocale integrato di Google e le funzionalità della App My Renault permettono ancora maggior interattività e proattività nella vita quotidiana.

L'attenzione verso l'ambiente e la sostenibilità, non si limita poi al motore elettrico. La Mégane elettrica è dotata infatti di sellerie in tessuto prodotte al 100% con materiali riciclati, per un totale che, a seconda delle versioni, può arrivare fino a 2,2 kg di materiali. A fine vita, inoltre, il 95% del veicolo sarà riciclabile.