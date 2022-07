Renault Megane E-Tech Electric, è revival pop con i Fask

Una sfida a suon di musica, quella lanciata da Renault alla band dei Fast Animals and Slow Kids.

Obiettivo, quello di registrare una brano all'interno della nuova Megane E-Tech 100% Electric, ispirati dal tormentone targato anni Novanta 'Getuppa', ovvero quello che a suo tempo avevo accompagnato il lancio di Reanault Clio. Strumenti alla mano, abitacolo trasformato in studio di registrazione su quattro ruote e assenza di rumore grazie al motore elettrico, hanno fatto il resto.

La nuova versione di 'Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine' si è trasformata nel nuovo tormentone 'Meguppa', con protagonista la potente e silenziosa Megane elettrica e un'esperienza di registrazione unica per la band, all'alba dei suoi primi dieci anni di carriera. Un revival pop-rock che traghetta parte di quella generazione che gli anni '90 li ha vissuti appieno, nel nuovo millennio fatto di tecnologia e attenzione per la sostenibilità anche nelle auto, dimostrando come, anche se gli anni passano, le cose cambiano e si rinnovano per prolungare il loro valore e riadattarsi al presente.

L'incisione della cover è stata realizzata con un mix di strumenti elettrici in scala ridotta e batteria midi per contenere gli ingombri. Tutti gli strumenti sono stati collegati ad un mixer e l'abitacolo dell'auto è stato attrezzato con microfoni d'ambiente per poter registrare con nitidezza suoni, voce, cori. L'output di questa innovativa esperienza di registrazione è stato poi affinato in studio (i 'Laboratori testone' di Milano) dove il brano, prodotto da Matteo Cantaluppi e Tommaso Colliva, è stato arricchito con strumenti acustici.