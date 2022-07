Genova: AdM sequestra un'auto "clonata"

Sequestrata a Genova un'auto Toyota Rav 4 "clone" di un'autovettura di proprietà di un cittadino italiano. Il rinvenimento è avvenuto durante i controlli di routine sui passeggeri in uscita dall'Unione Europea attraverso il porto di Genova dall'Ufficio delle Dogane - Reparto Viaggiatori insieme ai militari della GdF.

Il cittadino maltese/libico guidava l'autovettura ed ha esibito un libretto di circolazione del mezzo palesemente falso.

I Funzionari insospettiti hanno eseguito approfonditi accertamenti con l'ausilio della Polizia stradale, in perfetta sinergia fra le forze operanti. Il passeggero è stato denunciato alle Autorità competenti per riciclaggio e per falsa documentazione.