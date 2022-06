Motori: a Trieste il driving test organizzato da Aci

Nonostante le alte temperature, si è tenuto ieri in piazzale Straulino e Rode a Trieste il driving test organizzato dall'Automobile Club Trieste, il network ACI Ready2Go e l'autoscuola Mito. Durante l'evento, dedicato ai ragazzi e ai cittadini, i giovani hanno potuto misurarsi in percorsi di guida in situazioni di difficile gestione, valutare i propri tempi di reazione nei test di frenata ed effettuare lo slalom tra i birilli sul manto stradale bagnato.

Un ulteriore approfondimento è stato offerto dall'intervento Polizia Locale che ha evidenziato ai ragazzi sia la pericolosità della guida sotto l'effetto di alcol, che quella legata all'eccesso di velocità (compresi gli attuali strumenti per la rilevazione). Queste sono, infatti, le prime cause di morte, nei casi di incidente stradale, per i giovani dai 18 ai 24 anni.

Infine, visto il sempre maggior uso anche a Trieste di strumenti di micromobilità elettrica come i monopattini, l'Automobile Club Trieste ha voluto sensibilizzare i ragazzi sul tema, sia dal punto di vista del rispetto delle regole del Codice della Strada, sia sul funzionamento e gli accorgimenti di sicurezza globale da mettere in pista alla guida del monopattini. La posizione di ACI è per la sicurezza e per gli utenti deboli, soprattutto i pedoni: "Se la strada cambia, noi tutti insieme dobbiamo cambiare ed adeguarci. Per la sicurezza nostra e quella degli altri".